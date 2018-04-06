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Tartışığı arkadaşı özrünü kabul etmeyince kurusıkı tabancayla başına ateş etti

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, M

06 Nisan 2018 18:33

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, M.G. adlı liseli kız öğrenci, tartıştığı okul arkadaşı özrünü kabul etmeyince kurusıkı tabancayla başına ateş ederek kendisini yaralandı.
​Yenişehir İlçesi Süleyman Demirel Kız Meslek lisesinde okuyan M.G., önceki gün bir kız arkadaşı ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.G., bir süre sonra arkadaşıyla konuşup özür dileyerek, kendisini affetmesini istedi. Ancak arkadaşı bu isteğe olumsuz cevap verdi.
Bugün öğle saatlerinde okulun karşısındaki caddeye giden M.G., diğer arkadaşlarını da çağırdı. Üzerinde silah olduğunu belirten M.G., tartıştığı arkadaşı özrünü kabul etmediği için intihar edeceğini söyledi. M.G., ardından da yanındaki kurusıkı tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. 
Yaralanan M.G., arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başının sağ kısmında hafif yanık oluşan M.G., tedaviye alındı. 

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