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Tarsus'taki silahlı saldırıda muhasebe müdürü de öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında 46 yaşındaki Erkan Özçivi'nin ardından, ağır yaralanan mesai arkadaşı Gökçen Gökçe de kurtarılamadı

09 Kasım 2017 21:07

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında 46 yaşındaki Erkan Özçivi\'nin ardından, ağır yaralanan mesai arkadaşı Gökçen Gökçe de kurtarılamadı.
Olay, 30 Ekim günü Mithatpaşa Mahallesi Mavi Bulvar\'da meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun müdürlüğünü yapan Erkan Özçivi, yönetimindeki 06 FB 7119 plakalı otomobille bankaya para götürürken, yanına üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı. Başlarında kask bulunan iki kişi, Özçivi\'yi aracını yolun sağına yanaşmaya zorladı. Aracı durduran Özçivi, konuşmak için camı indirdi. Bu sırada motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tüfeği araç içerisine doğrultarak iki el ateş etti. Saldırıda Erkan Özçivi, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki akaryakıt istasyonunun muhasebe müdürü Gökçen Gökçe ise ağır yaralandı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Gökçe de, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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