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Tarsus'taki gizemli kazıya ilişkin yeni iddia: Saklı bir kente ulaşıldı, bir oda dolusu altın var

"Kazıda değeri 19 milyon lirayı bulan altın sikkeler ve şamdanlar bulundu"

02 Kasım 2017 14:41

Mersin'in Tarsus ilçesi, 82 Evler Mahallesi'nde aylardır kazı yapılan eve ilişkin A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek, açıklamalarda bulundu. Tarsus'ta 3 gündür olayı araştıran Gülbek, bölgede Roma dönemine ait bir saklı kente ulaşıldığını söyledi. Gülbek, bir polisin ölümünü de kapsayan kazıyla ilgili merak edilenleri aktardı.

Gülbek şöyle konuştu:

"Kazıyı Mersin Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar yürütüyor. Burada, M.Ö. 300'lü yıllara dayanan bir yeraltı kenti bulundu. Bu kente açılan tek kapı da bu evin altında yer alıyor. 2012'de defineciler bu evin haritasını buluyor. Trafik polisi Mithat Erdal definecilerle tanışıyor ve kazıyı birlikte yapıyorlar. 300 metre kadar antik şehre iniyorlar. Kapının girişindeki bölüm, o dönemin fakirhalkına ait. Daha elit tabakanın veya kralın yaşadığı alan birkaç kilometre ileride. Bugüne kadar çanak çömlek, testi, gözyaşı şişeleri, çocuk oyuncakları gibi basit malzemeler bulunmuş. Ancak definecilerden ihbarcı olan bir kişi 'Yeraltı geçidinde dolaşırken bir oda dolusu altın gördüm' demiş.

İhbarcı olan bir defineci, polis memuru Mithat Erdal'ı, gözaltına alınıp serbet bırakılan Şenol isimli definecinin kendi silahıyla ensesine ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Başka bir ihbarcı da polis memuru Mithat Erdal ile FETÖ soruşturmasından tutuklanan dönemin ilçe emniyet müdürü Yaşar A.'nın definecilerle birlikte çalıştığını, kazıda değeri 19 milyon lirayı bulan altın sikkeler ve şamdanlar bulduklarını iddia etti."

 

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