Tarsus'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi\'ndeki Mehmetçik Parkı\'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında parkta kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin de kullandığı kavgada Soner Say (21), E.Ö. ve M.Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Soner Say, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede ayakta müdahale edilen M.Y. ile kavgaya karıştıkları öne sürülen O.K., M.Ö., H.İ., U.Ö., ve A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise 2 tabanca ile 2 av tüfeği ve bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI