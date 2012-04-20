Tarsus'ta 'Roj United Spor' futbol kulübü kuruldu

Tarsus'ta KCK gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, Manchester United’dan esinlenen “Roj United Spor” adında bir futbol kulübü kurulduğu ortaya çıktı.

Mersin’de KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, İngiltere’nin ünlü futbol takımı Manchester United’ten esinlenerek bir futbol takımı kurulduğu ortaya çıktı. Mersin’de ikisi tutuklanan, altısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan KCK soruşturmasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin “Sosyal Alan Yapılanması” başlığı altında bir spor komitesi oluşturduklarını belirledi. Komitenin, “Sporda Özerklik” adı altında ‘Mezopotamya Kulüpler Birliği Ligi’ ismiyle sekiz futbol takımı ile ilçede müsabakalar düzenledikleri tesbit edildi. Futbol takımları arasında en dikkat çekeni Manchester United’ten esinlenerek oluşturulan “Roj United Spor” takımı oldu.

Diğer takımların isimleri ise şöyle; “Botanspor, Amedspor, Hakkari Gücü, Girne Gençlik, Zilanspor, Şahin Gençlik ve Kemal Pirsuspor”.