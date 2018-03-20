Tarsus'ta PKK operasyonunda 5 tutuklama

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Kenya\'da yakalanarak Türkiye\'ye getirilişinin yıl dönümünü bahane ederek, Girne Mahallesi\'nde patlayıcı madde ve molotofkokteyli atılması eylemi planlayıp gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler hakkında çalışma yaptı. Gözaltına alınan M.H., S.D. ve 18 yaşından küçük olan M.G., MB., S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.