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Tarsus'ta mikser ile kamyonet çarpıştı: 1 öldü, 3 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, beton mikseri ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

20 Aralık 2017 18:11

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, beton mikseri ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Caddesi Takbaş Mahallesi girişinde meydana geldi. Ali Gök yönetimindeki 34 GP 5246 plakalı beton mikseri, Takbaş Mahallesi girişinde Halil Takan\'ın kullandığı 33 PT 145 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, mikser sürücüsü Ali Gök olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Halil Takan, beraberindeki Mehmet Çoban ile Alihan Takan yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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