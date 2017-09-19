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Tarsus'ta korkutan yangın

TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde narenciye işleme fabrikası ve soğuk hava deposunda çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, bir itfaiye eri hafif yaralandı

19 Eylül 2017 20:18

TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde narenciye işleme fabrikası ve soğuk hava deposunda çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, bir itfaiye eri hafif yaralandı.
Yangın, Atalar Mahallesi\'nde eski belediye başkanı İsa Yıldız\'a ait narenciye işleme tesisinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikanın soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bin anda büyüyerek tüm tesisi sardı. Yangın sırasında öğle yemeğinde olan işçiler verilen alarmla dışarı çıkıp, söndürme çalışmalarına katıldı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, yangın söndürme helikopteri de destek verdi. 3 saat süren çalışmanın ardından alevler güçlükle söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye eri Halil Tekeli de hafif yaralandı. Büyük maddi zararın meydana geldiği yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

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