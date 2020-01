Tarsuslular 'kırmızı evi' tartışıyor

Tarsus’ta 7 aydır süren gizemli kazı sebebiyle 82 Evler Mahallesi’nde güvenlik önlemleri artmış durumda. Mahalleliden kimi ilk İncil’in bulunduğunu kimi Danyel Peygamberin hazinesinin evin avlusunda olduğunu iddia ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Mithat Erdal, 28 Ocak 2012’de esrarengiz bir şekilde öldürüldü. Erdal, definecilerle birlikte kiraladığı kırmızı boyalı evde olan biteni emniyete aktarıyordu. Polis memuru, kendi beylik silahı ile başından vurulduğunda silahını temizlerken öldürüldüğü ileri sürülmüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tarsus Emniyet Müdürü’nün tutuklanması ile birlikte Polis memuru Erdal’ın eşi, kocasının cinayete kurban gittiğini ileri sürerek yeniden soruşturma başlatılmasını istedi. Savcılık talimatı ile polis memurunun kiraladığı evin avlusunda bir çalışma başlatıldı.

Tarsus, 82 Evler Mahallesi’nde bir süredir hummalı bir çalışma sürüyor. Bir polis memurunun defineciler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan ve uzun namlulu silahları ile özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı arkeolojik kazı tam 7 aydır devam ediyor. Dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda devam eden kazı alanının görüntüsü alınmaması için her yer mavi branda ve tel örgü ile çevrildi.



Polis sokağa yaklaşan herkesi uzaklaştırıyor. Resmi açıklama yapılmayan, Mersin CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın giremediği kazı alanından neler çıkarıldığı hâlâ gizli tutuluyor. 7 aydır süren kazı türlü spekülasyon ve şehir efsanesini de doğurmuş. Kimi Danyel Peygamber’in hazinesinin kimi çok kıymetli bir madenin, tarihin akışını değiştirecek buluntuların, kimiyse tahrif edilmemiş ilk İncil’in bulunduğunu iddia ediyor. Yılanlarıyla yaşayan Şahmeran’ın evinin bulunduğuna inananlar bile var.

Silahlı korumalar



Geçen kasım ayında başlanan kazı, uzun namlulu silahları ile özel harekât polisinin gözetiminde bölgeye kuş uçurtmayacak şekilde yapılınca kamuoyunun dikkatini çekti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden uzman arkeologlar ile Tarsus Arkeoloji Müzesi’nin önderliğinde kazı devam etti. Bugün, kazıların yapıldığı sokakta sivil polis memurlarınca güvenlik önlemi ilk günkü kadar olmasa da devam ediyor.



Duvarlara tel örgüler





Kazı alanının üstü ve alanın görülebileceği hemen her açıklık mavi branda ile kapatılmış vaziyette. Evin avlusunda olup bitenin dışarıdan görülmemesi için duvarların üstüne tel örgüler çekildi. Alan uydu görüntüsüne de kapatıldı. Kazı alanında mavi brandaların altına büyük bir Türk bayrağı asıldı. Zeminden aşağıya inildiği için kazı alanına dolan su 24 saat boyunca dışarıya atılıyor.



Kazının kamuoyu ile paylaşılmaması ve esrarengiz bir hale bürünmesi ilçede spekülasyonları artırmış. Her köşe başında, her kahvede kazıyla ilgili efsaneler anlatılıyor. Ama her anlatan “Benden duymadın’’ oluyor.



İddia: Altın şamdan ve kâseleri gördü öldürüldü





2011 Kasım ayında definecilerin bulduğu anıtmezarda içinde altın şamdanlar, şarap kâseleri, sikkelerden oluşan bir hazineye ulaşıldığı, polis memuru Mithat Erdal’ın bunu emniyete ihbar ettiği için öldürüldüğü iddia ediliyor. Kazının yapıldığı bölge 3. derece arkeolojik sit alanı. Gerek bakanlığın açıklaması gerekse yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgiler ışığında en kuvvetli ihtimalin zengin buluntuları olan bir anıtmezarın arkeologlar tarafından kazılarak ortaya çıkarılması olarak görünüyor.



Yetkililer hazine denecek kadar önemli buluntuların yağmalanmasından korktukları ve bu nedenle geniş güvenlik önlemleri alındığını ifade ederken özellikle bölgenin mezarlık olmasından kaynaklı diğer evlerin de bahçelerinde kaçak kazıların artmasından endişe duyulduğundan kazı buluntularının şimdilik kamuoyundan gizlendiği belirtiliyor.



Onlar korumada





MS 2’nci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Donuktaş diye bilinen Roma tapınağına, kuş uçuşu 100 metre mesafedeki kazı alanının nekropol yani mezarlık olduğu biliniyor. Yine kazı yapılan alana 150 metre mesafede 1993 yılında Emniyet Müdürlüğü inşaatı hafriyatında M.S. 1’inci yüzyıla ait mezar anıtına rastlanmış ve çok sayıda buluntu Tarsus Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alınmıştı.