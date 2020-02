Tarsus, Uluslararası Yarı Maraton'a hazır

Tolunay DUMAN / TARSUS(Mersin),(DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesi bu yıl düzenlenecek olan 12\'nci Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinden gelecek sporculara ev sahipliği yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen 12\'nci Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 25 Mart Pazar günü saat 09.00’da, halk koşusu ise 09.30\'da start alacak. Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun düzenlenen organizasyona yerli ve yabancı birçok atlet katılacakken, yarı maraton 21,1 kilometre, halk koşusu ise 5 kilometre olarak koşulacak.

Etkinliğin Tarsus’un tanıtımında büyük bir rol oynayacağını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, \"Spor kültürlerin kaynaşıp tanışması açısından son derece önemlidir. Özellikle Uluslararası organizasyonları bu açıdan çok önemsiyorum. Tarsus Yarı Maratonu da bu açıdan son derece önemlidir. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacağına hiç şüphem yok. Şehrimize dünyanın birçok ülkesinden yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapacak. Halk koşumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Her yaştan, her kesimden bütün vatandaşlarımızı 25 Mart Pazar günü saat 09.00’da spor kıyafetleri ile birlikte Kültür-Sanat Sokağı’na bizlerle koşmaya davet ediyorum\" dedi.

Sporcular ve vatandaşlar yarışma kayıtlarını Tarsus yarenlik alanındaki stantlardan ve www.tarsusmarathon.org sitesinden online yaptırabilecek.

