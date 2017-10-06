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Tarsus Sebze Hali'nde yangın; 18 depo kül oldu

Tolunay DUMAN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus İlçesi'ndeki sebze halinde çıkan yangında, plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı 18 depo yanarak kullanılamaz hale geldi

06 Ekim 2017 12:05

Tolunay DUMAN, (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'ndeki sebze halinde çıkan yangında, plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı 18 depo yanarak kullanılamaz hale geldi. 
Yangın, saat 05.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi\'ndeki Tarsus Sebze Hali\'nin depolar kısmında başladı. Plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı depolar kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen alevleri fark eden hal görevlilerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 araç ile yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri yaklaşık 2 saatte söndürebildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan incelemede, 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun kullanılamaz hale geldiği ve depoların önünde park halindeki bir TIR\'ın dorsesinin de yandığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedenin belirmesi için çalışma başlatıldı. 

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