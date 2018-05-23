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Spor

Tarsus İdmanyurdu şampiyonluk kupasını aldı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -  TFF 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor'u 1 - 0 mağlup ederek adını 2'nci Lig'e yazdırdı

23 Mayıs 2018 21:56

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - 

TFF 3\'üncü Lig Play-Off Finali\'nde Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor\'u 1 - 0 mağlup ederek adını 2\'nci Lig\'e yazdırdı.
Ankara\'da oynanan final karşılaşmasında Kızılcabölükspor\'u 1-0 yenerek 2\'nci Lig\'e yükselen Tarsus İdmanyurdu, karşılaşma sonrası yaşanan gerginliklerin ardından kupasına kavuştu.
Tarsus İdmanyurdu kulüp yöneticileri sahaya akreditasyon kartları olmadan girmeye çalışınca, polisler izin vermedi. Çıkan olaylarda Tarsus İdmanyurdu yöneticileri emniyet güçlerine küfür ederken Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, oyuncularla soyunma odasına gitti. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri araya girerek olayı yatıştırıldı ve Mersin ekibi, kupa töreni için protokol tribününe geldi.
Tarsus İdmanyurdu\'na kupa ve madalyalarını, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaşanan olaylar
-Futbolculardan görüntüler
-Kupanın verilmesi
-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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