Tarsus İdmanyurdu 2'nci Lig'e yükseldi

Tarsus İdmanyurdu - Kızılcabölükspor: 1 - 0

Ercan ATA - ANKARA / DHA

STAT: Osmanlı Ankara

HAKEMLER: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx,

TARSUS İDMANYURDU: Barış Türkmen xx, Serkan Küçük xx, Abdurrahman Canlı x, Yasin Elmas xx, Ferhat Duman xx, Ergun Cengiz xx, Muhammed Ali Kurt xx, Sefa Durmuş xx,(87. Dk Mert Özdestici) x, Yılmaz Can Taşkıran xx,(64. Dk Samet Eker) x, Nurullah Kaya x, (39. Dk Alper Yener) x, İbrahim Hırçın xx

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan Şentürk xx, Kaan Dorak x, Anıl Yıldırım x,(60. Dk İlyas Ural), x Mustafa Altun xx, Ramazan Eraslan x, (84. Dk Melih Vardar) x, Sedat Yahşi xx, Ali Helvacı xx, Tayfun Sabri Gümüşova ?, (6. Dk Serkan Özen) xx, Gökhan Özer xx, Taygun Vurgun x, Mustafa Ethem Erboğa x,

SARI KARTLAR: Yasin Yılmaz, Abdurrahman Canlı, Yılmaz Can Taşkıran, Ergun Cengiz, Muhammed Ali Kurt , Alper Yener, (Tarsus İdmanyurdu) Kaan Dorak, Mustafa Altun, Gökhan Özer, (Kızılcabölükspor)

GOLLER: 14. Dk Ergun Cengiz, (Tarsus İdmanyurdu)

TFF 3\'üncü Lig Play-Off Finali\'nde Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor\'u 1 - 0 mağlup ederek bir üst lige çıktı.

Ankara\'da oynanan karşılaşmada Tarsus İdmanyurdu\'na galibiyeti getiren tek gol 14\'üncü dakikada Ergun Cengiz\'den geldi. Mersin ekibi bu galibiyetle adını 2\'nci Lig\'e yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12\'nci dakikada Kızılcabölükspor, Mustafa ile gole çok yaklaştı. Savunmanın hatasından yararlanan Gökhan topu Mustafa\'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa gecikince Barış, topa sahip oldu.

14\'üncü dakikada sağ taraftan Muhammed\'in kullandığı serbest vuruşta, savunmanın arkasında boş kalan Ergun kafa ile topu filelere gönderdi.1-0

18\'inci dakikada Yılmaz sağ taraftan ceza sahasına girerek topu Ergun\'a aktardı. Ergun\'un şutunda kaleci Cihan son anda uzanarak topu çelmeyi başardı.

21\'inci dakikada Ferhat orta sahadan aldığı topu savunmanın arkasında Nurullah ile buluşturdu. Kaleci Cihan ile karşıkarşıya kalan Nurullah, topu üsten auta gönderdi.

52\'nci dakikada savunmadan seken topa Serkan vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

53\'üncü dakikada Mustafa\'nın ortasında Kaan\'ın kafa vuruşu kalecinin kontrolünde auta gitti.

54\'üncü dakikada Ergun\'un pasıyla ceza sahasına giren Yılmaz\'ın şutu yan direkten oyun alanına döndü.

74\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Mustafa kullandı. Kale sahası içinde Sedat topu kale yerine auta gönderdi.

90+7\'nci dakikada Mustafa, savunmadan dönen topu auta göndererek takımını mutlak bir golden etti.



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