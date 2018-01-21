Tarsus İdmanyurdu - Utaş Uşakspor: 2 - 2

Tolunay DUMAN / TARSUS,(Mersin),(DHA) -

STAT: Tarsus Şehir

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Fatih Pazı (xx), Yunus Doğan (xx)

TARSUS İDMANYURDU: Barış (xx)- Serkan (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xx), Samet (xx) (Dk. 60 Mahmut x), Ferhat (xx) (Dk. 60 Muhammet x), Ergun (xx) (Dk. 73 Alper x), Sefa (xx), Nurullah (xx), Onur (xx), İbrahim (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx)- Ahmet (xx) (Dk. 73 Doğan x) , Emrah (xx) , Nurettin (xx), Halil (xx), Şahin (xx), Ekrem (xx), Özgen (xx) (Dk. 46 Tayfur x) , Oğuzhan (xx) (Dk. 74 Selçuk x) , Şemsettin (xx), Levent (xx)

SARI KART : İbrahim, Barış (Tarsus İdmanyurdu) - Ekrem, Oğuzhan, Emrah (Utaş Uşakspor)

KIRMIZI KART : Dk 50 Nurullah, Dk.54 Yasin (Tarsus İdmanyurdu )

GOLLER: Dk. 9 Ferhat (pen), Dk. 19 Levent (kk) (Tarsus İdmanyurdu ) - Dk. 51 Ekrem (pen), Dk. 85 Halil İbahim (Utaş Uşakspor)



TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Tarsus İdmanyurdu ile Utaş Uşakspor 2-2 berabere kaldı. İki penaltı kararının verildiği, iki kırmızı kartın gösterildiği mücadelede, Tarsus İdmanyurdu maçın 40 dakikasını 9 kişi oynamak zorunda kaldı.

9\'uncu dakikada gelişen Tarsus İdmanyurdu atağında İbrahim Hırçın, rakip cezası içinde hareketlenen takım arkadaşı Ergun Cengiz\'e pas attı. Bu esnada Utaş Uşakspor defans oyuncusu Ahmet Aktaş, Ergun\'u ceza sahası içerisinde düşürünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan ve topu filelerle buluşturan Ferhat Duman, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

19\'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Sefa Durmuş, topu Utaş Uşakspor ceza sahası içerisine ortaladı. Her iki takım oyuncularının yükseldiği ve arka tarafa yönelen top, Uşakspor\'dan Levent Aktuğ\'un yanlış vuruşuyla kendi kalesine yöneldi ve skor 2-0 oldu.

50\'nci dakikada sol kanattan Tarsus İdmanyurdu ceza sahası içerisine yapılan ortada arka tarafta topla buluşan Uşakspor\'dan Halil İbrahim\'in vurduğu şutta kale çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa elle dokunan Nurullah, penaltı olmasına neden oldu. Mücadelenin hakemi Turgut Doman Nurullah\'ı kırmızı kartla oyun dışına yolladı. Penaltıyı kullanan Ekrem Sütçü, topu ağlara göndererek aradaki farkı bire indirdi: 2-1.

56\'ncı dakikada Yasin Elmas gördüğü ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahada 9 kişi kalan Tarsus İdmanyurdu, bu dakikadan sonra defans ağırlıklı oyun sergilemeye başladı.

85\'inci dakikada gelişen Utaş Uşakspor atağında Tarsus İdmanyurdu ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil İbrahim Cenik atığı golle durumu 2-2 yaptı.

Maçın son bölümü ise oldukça gergin geçti. 7 dakika uzatmanın oynandığı maçın son anlarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)