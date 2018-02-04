Tarsus İdmanyurdu - Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-3

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)
STAT: Tarsus Şehir Stadı
HAKEMLER: Onur Bingöl (xxx), Osman Baruk (xxx), Ali Rıza Öztürk (xxx)
TARSUS İDMANYURDU: Barış (xx), Serkan (xx) (Dk.31 Mert (x), Abdurrahman (xx), Yasin (xx), Samet (xx), Mümin (xx) (Dk. 64 Ergun (xx) , Muhammed Ali Kurt (xx) Nurullah (xx) (Dk. 68 Mahmut (x), Alper Yener (xx), Onur (xx), İbrahim (xx)
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xxx), Berkay (xx), Metehan (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 78 Fırat (xx) , Muhammet Can Öztürk (xx) (Dk. 56 Alican (xx), Fatih (xx), Bilal (xx), Alper Hamdi (xx), Hakan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 61 Emre xxx) , Mehmet (xxx)
GOLLER: Dk. 85 Ergün (Tarsus İdmanyurdu), Dk. 64 Emre, Dk. 67Alican, Dk. 89 Fırat (Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR : Alper (Tarsus İdmanyurdu), Fatih, Oğuzhan, Metahan (Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig, 3\'üncü Grup\'ta 20\'nci hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, kendi evinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor\'a 3-1 mağlup oldu.