Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'da Koronavirüs tespit edildi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mersin’in Tarsus ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bozdoğan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı, testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra yere oturduğu bir fotoğrafı ile paylaştı.

Tarsus Belediye Başkanı yaptığı paylaşımda “Değerli kardeşlerim, korona virüsü testlerim pozitif çıkmıştır Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek; salgın ciddiyetini yeniden –bu kez kendi yaşamım söz konusuyken- paylaşmak, anlatmak istedim” ifadelerini kullandı.