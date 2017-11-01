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TARSİM'de yolsuzluk operasyonuna 19 gözaltı

BATMAN, (DHA) - BATMAN merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A

01 Kasım 2017 21:21

BATMAN, (DHA) - BATMAN merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.\'de (TARSİM) yolsuzluk yaptıkları iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014-2015-2016 yılları arasında TARSİM\'de yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili geçen Mart ayında çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından bugün ekipler, 6 ilde operasyon düzenledi. Batman merkezli Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Hakkari\'de düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 5 kişinin de arandığı belirtildi.
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

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