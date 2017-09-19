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Tarlaya yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 74 yaşındaki Fahrettin Gök hayatını kaybederken, 62 yaşındaki Mehmet Sönmez ise yaralandı

19 Eylül 2017 00:02

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde, tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 74 yaşındaki Fahrettin Gök hayatını kaybederken, 62 yaşındaki Mehmet Sönmez ise yaralandı.
Olay bugün saat 15.00 sıralarında Gürsu Mahallesi Buhu Gediği Mevkii\'ndeki bir tarlada meydana geldi. Tarlada çalışan Fahrettin Gök ve Mehmet Sönmez\'in bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Gök ve Sönmez\'in yere yığıldığını gören çevredekiler yaralıları kendi imkanlarıyla Çameli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Fahrettin Gök yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet Sönmez\'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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