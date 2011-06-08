-TARLAYA DÜŞEN YILDIRIM CAN ALDI KÜTAHYA (A.A) - 07.06.2011 - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, üç kez yıldırım düşen tarlada bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hacımahmut köyünde, pancar ekili tarlayı çapalayan işçiler, sağanak başlayınca kavak ağaçlarının altına sığındı. Üç noktaya düşen yıldırımlardan biri, ağacın altında bekleyen kişilere isabet etti. Ayşe Yaşar ve Sevim Bütün olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan İsmail Kabak (39), eşi Fatma Kabak (37) ve Necla Turan (41), 112 Acil Servis ekiplerince Çavdarhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan İsmail Kabak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, aynı mevkide 5 Haziran'da yıldırım isabet eden bir çobanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden uzmanların araştırma yapmak üzere bölgeye gideceğini bildirdi.