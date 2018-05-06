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Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, kontrolden çıkarak, tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü Nuh Tufan Kandı (62) yaşamını yitirdi

06 Mayıs 2018 18:37

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, kontrolden çıkarak, tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü Nuh Tufan Kandı (62) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece, havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezine giden Nuh Tufan Kandı yönetimindeki 44 AD 656 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Tarlaya devrilen kamyonet, hurdaya döndü. Kazada sürücü Nuh Tufan Kandı, yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde kamyoneti görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kandı\'nın cenazesini alıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürdü.

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