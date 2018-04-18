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Tarlaya atılan böcek ilacı Suriyeli tarım işçilerini etkiledi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde tarlaya atılan tarım ilacı, yakındaki bir alanda çadırlarda yaşamlarını sürdüren tarım işçilerini de etkiledi

18 Nisan 2018 14:28

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde tarlaya atılan tarım ilacı, yakındaki bir alanda çadırlarda yaşamlarını sürdüren tarım işçilerini de etkiledi.
Akarsu Mahallesi\'nde Y.Z. (51) pamuk ekili tarlasına zararlı böceklere karşı traktörle ilaçlama yaptı. Bir süre sonra tarla yakınındaki çadırlarda yaşayan Suriye uyruklu 15 tarım işçisi, yapılan ilaçlamadan etkilenerek fenalaştı. Yakınlarının Tarsus Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü tarım işçileri tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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