Tarlasındaki ağaçta intihar etti

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde emekli infaz koruma memuru 60 yaşındaki Hüseyin Yörü, tarlasındaki bir ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.

Ovakent Mahallesi\'nde yaşayan emekli infaz koruma memuru, evli ve iki çocuk babası Hüseyin Yörü, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip kendini ağaca astı. Yörü\'nün cesedini yakınları, bugün saat 10.00\'da, Kümeevler Mevkii\'ndeki tarlasında ağaca asılı buldu.

Yörü\'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.