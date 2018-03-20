Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde oturan 52 yaşındaki Ali Küçükdemirci, tarlasında ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Küçükdemirci\'ye otopsi yapılmasına karar verildi.

Bu sabah, Nazilli\'nin kırsal Aksu Mahallesi\'ndeki tarlasına çalışmak için giden Ali Küçükdemirci\'den uzun süre haber alınamadı. Yakınları cep telefonuna da cevap vermeyen Küçükdemirci için endişelenerek aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları, Küçükdemirci\'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Küçükdemirci\'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Ali Küçükdemirci\'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.