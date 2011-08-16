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Tarlasına inekler girdi yeğenlerini vurdu REYHANLI (A.A)

16 Ağustos 2011 17:47

-Tarlasına inekler girdi yeğenlerini vurdu REYHANLI (A.A) - 16.08.2011 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlasına büyükbaş hayvanlarının girmesine kızan amca, tabancayla bir yeğenini öldürdü, diğer yeğenini de ağır yaraladı.  Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çakıryiğit köyünde Hasan İ. (48), komşu olduğu yeğenlerinin büyükbaş hayvanlarının tarlasına girerek ürünlerine zarar vermesine kızarak, aralarında husumet bulunan yeğenlerinin evine gitti. Buradaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan İ, ruhsatsız tabanca ile yeğenleri Rıdvan (16) ve Mehmet Eminoğlu'na (25) ateş etti. Ağır yaralanan ve Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Rıdvan Eminoğlu ile ağabeyi Mehmet Eminoğlu, buradaki müdahalenin ardından Antakya Devlet Hastanesine sevk edildi. Rıdvan Eminoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Mehmet Eminoğlu'nun tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor. Yetkililer, Amca Hasan İ'nin olaydan sonra gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydettiler. Yeğenlerin amcaları ile aralarındaki husumet nedeniyle soyadlarını değiştirdiği öğrenildi.

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