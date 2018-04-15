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Tarlada yanmış insan iskeleti bulundu

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde yakılmış insan iskeleti bulundu

15 Nisan 2018 19:24

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Banaz ilçesinde yakılmış insan iskeleti bulundu. İskelet otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, kime ait olduğunun tespiti için polis çalışma başlattı.
Dün saat 19.00 sıralarında, Banaz\'ın kırsal Ayrancı Mahallesi\'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlasını traktörüyle sürmeye giden Ferhat Erdoğan, yanmış insan iskeleti ile karşılaştı. Erdoğan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından yakıldığı belirlenen iskelet, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Jandarma, iskeletin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

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