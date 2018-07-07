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Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu

07 Temmuz 2018 03:11

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu.
İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi\'nde bulunan tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalışan Ömer Bakır, traktörün pulluğuna bir taşın takılması üzerine durdu. Aşağıya inip bakan Bakır, taşın tarihi eser olduğu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarla etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Tarihi eser, olay yeri incelemelerinin ardından Ereğli Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Burada yapılacak çalışmanın ardından tarihi eserin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

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