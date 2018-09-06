Tarlada kurumaya bırakılan 37 kilo 250 gram esrarı jandarma buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tarlada kurumaya bırakılmış 37 kilo 250 gram kubar esrar ile 1483 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ilçesinde iki kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Dün zanlıları yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir tarlada kurumaya bırakılmış 22 kilo kubar esrar ile 1483 dişi Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin, bir başka tarlada daha esrar kuruttuklarını belirleyen jandarma yaptığı aramada, 15 kilo 250 gram daha kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda, toplam 37 kilo 250 gram kubar esrar ile 1483 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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