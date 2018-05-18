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Tarlada kendini astı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa G

18 Mayıs 2018 20:36

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa G. (58), kendisini tarlada ağaca asarak, yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Yeni Numune Hastanesi arkasında bulunan tarlada meydana geldi. Söğüt ağacında asılı biri olduğunu görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, ağaçta asılı kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cenazenin kentte çay ocağı işleten  Mustafa G.\'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından  Mustafa G.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna götürüldü.
Mustafa G.\'nin borcu nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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