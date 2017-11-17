Tarlada ilaçlama yapan genç öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, tarlada ilaçlama yaparken bir anda yere yığılan 23 yaşındaki Abdulkadir Deniz, öldü. İlaçtan zehirlendiği sanılan Deniz\'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada ilaçlama yapan Abdulkadir Deniz, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının fark ettiği Deniz için olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Deniz\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Deniz\'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Deniz\'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



FOTOĞRAFLI