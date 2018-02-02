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Tarlada gömülü varilde esrar ele geçirildi

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)- ADANA'da plastik varil içinde toprağa gömülmüş 10 kilo esrar ele geçirildi

02 Şubat 2018 19:25

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)- ADANA\'da plastik varil içinde toprağa gömülmüş 10 kilo esrar ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyu toprağa gömenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarlaya esrar gömüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarlada narkotik köpek, \'Marco\' ile arama yaptı. Marco\'nun tepki verdiği alanda yapılan kazıda varille gömülmüş 10 kilo esrar bulundu. Polis, uyuşturucuyu toprağa gömenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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