Tarlada gömülü bulunan kadının cenazesi ailesine teslim edildi (2)

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TEYZESİ 'KUZUM' DİYE AĞIT YAKTI Korkuteli'nde ormanlık alanda dün çoban köpeği tarafından cesedi bulunan Dilara Kandak'ın teyzesi Şükran Koca'nın, cesedin Adli Tıp Kurumu Morgu'nda alınması sırasındaki feryatları herkesi ağlattı

05 Mart 2018 17:49

TEYZESİ \'KUZUM\' DİYE AĞIT YAKTI
Korkuteli\'nde ormanlık alanda dün çoban köpeği tarafından cesedi bulunan Dilara Kandak\'ın teyzesi Şükran Koca\'nın, cesedin Adli Tıp Kurumu Morgu\'nda alınması sırasındaki feryatları herkesi ağlattı. \'Kuzum seni çok aradık küçücük köyde, bulamadık\' diye feryat eden Şükran Koca, \"Dayanamıyorum sana, kaldık buralarda. Teyzem dedim, çok aradım seni. Her yere gittim senin için bulamadım. Küçücük köyde bulamadım seni. Ah benim garip kuzum, güzel kuzum. Kalk gidelim köyümüze. Kuzum benim, öksüz kaldı yavruların\" diye ağıt yaktı.
Diğer yandan baba Mehmet Kandak\'ın bir süre önce hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu kızı Dilara Kandak\'ın çiftçilik yapan eşinden 2 yıl önce ayrıldığı, genç kadının 2 çocuğuna ise babasının baktığı kaydedildi.

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