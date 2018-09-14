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Tarlada çift sürerken kaçırıldı iddiası

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde dün tarlasına çift sürmeye giden Erdi Uzuner (25) kayboldu

14 Eylül 2018 19:08

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde dün tarlasına çift sürmeye giden Erdi Uzuner (25) kayboldu. Uzuner\'in kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldığı iddia edildi.
Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesi’nde dün öğleden sonra arazisine çift sürmeye giden Erdi Uzuner, akşam eve dönmedi. Uzuner cep telefonuna da cevap vermeyince, yakınları tarlaya gitti. Traktörü çalışır vaziyette olan, ayakkabısının teki olay yerinde bulunan Erdi Uzuner\'in yakınları, kaçırıldığı iddiasıyla jandarmaya haber verdi. Olay yerinde boğuşma izlerine rastlandığı belirtilirken, Erdi Uzuner\'in bulunması için çalışma başlatıldı. 
Erdi Uzuner’in ailesinin Oyaca\'da akaryakıt istasyonu işlettikleri ve hububat alım satım işiyle uğraştıkları belirtildi.

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