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Tarlabaşı'nda 3 katlı bina alev alev yandı (1)

   Hakan KAYA- Özgür EREN /İSTANBUL, (DHA) TARLABAŞI'nda 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu

16 Aralık 2017 14:11

 

 Hakan KAYA- Özgür EREN /İSTANBUL, (DHA) TARLABAŞI\'nda 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Beyoğlu Tarlabaşı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi\'nde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatı katı saat 10.00 sıralarında  yanmaya başladı.  Alevler kısa sürede binanın büyük bir kısmını kaplarken, ihbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri  panik yaşadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada binadan kopan parçalar düştü. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.  Bina sakinleri yangının elektrik kontağındın çıktığını öne sürerken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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