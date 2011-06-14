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TARLA YOLUNDA KAZA: 8 YARALI SAMSUN (A.A)

14 Haziran 2011 13:06

-TARLA YOLUNDA KAZA: 8 YARALI SAMSUN (A.A) - 14.06.2011 - Samsun'un Havza ilçesinde, minibüsle kamyonunu çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Balta yönetimindeki 55 H 2038 plakalı minibüs, Belalan köyünde Hüseyin Kılıç'ın kullandığı 55 K 7982 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile yanındaki Ahmet, Mevlüde, Zübeyde, Tuncay, Nargül, Hülya ve Mustafa Balta yaralandı.  Yaralılar, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Balta, buradaki müdahalenin ardında hava ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralananların Boyalı köyünden Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan tarlalarını gittikleri öğrenildi. 

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