-TARLA SULAMA KAVGASI KANLI BİTTİ ŞIRNAK (A.A) - 01.08.2011 - Şırnak'ta iki aile arasında tarla sulama meselesinden çıkan kavgada 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ömerköy Mahallesi'nde iki aile arasında tarla sulama meselesinden başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa ve Muhittin Özen, Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisinin Şırnak'ta sürdürüldüğü bildirildi.