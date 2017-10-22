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Tarla komşusunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'IN Nazilli İlçesi'nde, kendisine ait tarlada toprağa gömülü bulunan 70 yaşındaki Rıfat Özcan'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan aynı yaştaki Kazım Tekeli, sevk edildiği adliyede tutuklandı

22 Ekim 2017 11:30

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'IN Nazilli İlçesi\'nde, kendisine ait tarlada toprağa gömülü bulunan 70 yaşındaki Rıfat Özcan\'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan aynı yaştaki Kazım Tekeli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çiftçi Rıfat Özcan\'ın cesedinin kendisine ait tarlada gömülü bulunması sonrasında, Özcan\'ın başına sert bir cisim ile vurularak bayıltıldığı, ardından toprağa gömüldüğü belirlendi. Aynı zamanda Özcan\'ın asker arkadaşı da olan tarla komşusu Kazım Tekeli, olayla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Tekeli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

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