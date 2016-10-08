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Dünya

Tarkovskiy'nin polaroidleri 500 bin euroya satıldı

"Her resim özel seçilmiş, sisli olanlar, saklamak isteği fotoğraflar arasındaymış"

08 Ekim 2016 02:10

Dünyaca ünlü Rus yönetmen Andrey Tarkovskiy'nin polaroidleri, Bonhams Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada 500 bin euroya alıcı buldu.

Andrey Tarkovski'nin polaroid fotoğrafları

Tarkovskiy'nin ülkesi Rusya'da ve 'Nostalghia' filmi sırasında İtalya'da çektiği 257 polaroidi, Bonhams Müzayedi Evi'nin düzenlediği açık artırmada 29 lotta satışa sunuldu. Polaroidler, toplamda 500 bin euroya satıldı. Tarkovskiy'nin oğlu Andrey tarafından yapılan satışta, teknik olarak hasar görmüş olan, bulanık, puslu veya sulu boya kıvamında rengi solmuş fotoğraflar yönetmenin filmlerindeki sahnelerden izler taşıyor.

​Açık artırmanın ardından basınla paylaşılan bilgiye göre, Bonhams Rusya Departmanı Başkanı Daira Cernenko, "Bu fotoğraflar Tarkovskiy’nin kişiliğini yansıtıyor. Polaroid kameraları keşfettikten sonra, daima onunla birlikteymiş. Oğlu, babasının seyahatlerine bütün polaroid koleksiyonun tamamını yanında götürdüğünü söylemişti. Her resim özel seçilmiş, sisli olanlar, saklamak isteği fotoğraflar arasındaymış. Memnun olmadığı fotoğrafları da yakıyormuş" ifadesini kullandı.

 

 

 

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Andrey Tarkovski'nin polaroid fotoğrafları

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