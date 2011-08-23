Tarkan'ın poşusu KCK davasına girdi

T24 - Ağrı'da KCK/TM operasyonunda tutuklanan sanıkların avukatı Şaziye Önder, savcının hazırladığı iddianamede poşunun suç unsuru olarak gösterilmesini eleştirdi. Önder, "Tarkan da poşu takıyor. Poşu batıda moda, burada mı suç oluyor" dedi.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen KCK operasyonunda terör örgütünün propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, genç ve çocukları organize ederek dağa çıkarma, kamu malına zarar verme, görevli memura direnme suçlarından tutuklu 10 sanığın Özel Yetkili Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.



Duruşmada tutuklu sanıklar Doğan Şenses, Sefa Başak, Erdal Sayın, Remzi Gegez, Sait Tayfur, Mehmet Nedim Koçkar, Adem Aykuş, Metin Birdal, Suat Oğul, Engin Yerlikaya, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.



Kimlik tespiti ardından sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme Başkanı Ahmet Korkmaz, sanıklardan Mehmet Nedim Koçkar'a savunmasını yapmasını istedi.



Sanık Mehmet Nedim Koçkar'ın "Nasıl savunma yapılır?" sorusu üzerine Başkan Korkmaz, "İçinden geçenleri söyle. Burası bütün dertlerin döküldüğü yer. Herşeyi söyleyebilirsin, serbest" dedi.





'Tarkan da poşu takıyor'



Doğubayazıt'ta resmi bir kurumda çalıştığını söyleyen Mehmet Nedim Koçkar, ses düzeni cihazları bulunduğunu belirterek, "BDP ilçe başkanlığı tarafından Nevruz kutlamalarında sunuculuk yapmam istendi. Poşu takmıştım. Bu yöresel bir kıyafettir. Yasak olduğunu bilseydim, giymezdim" diye konuştu.



Sanıkların savunmalarının ardından avukatlarına söz verildi. Avukat Şaziye Önder, yapılan teknik takipte müvekillerinin telefonda Kürtçe konuştuklarını bunun Emniyet'te çevirimi yapanların Kürtçe iyi bilip bilmediklerini merak ettiklerini söyledi.



Önder, "Doğubayazıtlı olmayanların ilçeye neden geldikleri soruluyor. Bu sorulur mu ? Herkes istediği yere gider. İddianamede 'poşu' suç unsuru gösteriliyor. Tarkan da poşu takıyor. Onu da mı getirelim buraya. Batıda takınca moda, doğuda mı suç oluyor" dedi.



Mahkeme heyeti sanıklara yöneltilen suçların niteliği ve kuvvetli suç şüphesinin varlığının olduğunu göz önünde bulundurarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



