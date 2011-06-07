-TARKAN'IN "UYUŞTURUCU" DAVASI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ''uyuşturucu madde bulundurma, kullanma, satma ve satılmasına aracılık etme'' suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması 9 Haziran Perşembe günü yapılacak. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesinde, Tarkan Tevetoğlu'nun, ''kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma'' suçunu düzenleyen ve 1 ile 2 yıl arasında hapis cezası öngören TCK'nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yargılanması talep ediliyor. İddianamede, Tevetoğlu hakkında aynı maddenin 2. fıkrasında yer alan ''Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir'' hükmünün de uygulanması isteniyor. Başka bir şüphelinin de Tevetoğlu ile aynı maddeler uyarınca yargılanmasının istendiği iddianamede, diğer 15 şüphelinin ise 5 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezaları öngören ''uyuşturucu madde satma'', ''uyuşturucu madde alınıp satılmasına aracılık etme'', ''yurda uyuşturucu madde ithal etme'', ''uyuşturucu madde kullanma'' ve ''kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma'' suçlamalarıyla yargılanması talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Nisan 2010'da hazırlanan iddianameyi inceleyen İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ''görevsizlik kararı'' vererek dosyayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Bu mahkeme de ''dava konusu olayların örgütlü suç kapsamına girmediği, eylemlerin iştirak şeklinde gerçekleştirildiği sonucuna vararak ''görevsizlik kararı'' vermiş ve İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle aralarında doğan görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyayı Yargıtaya yollamıştı. Uyuşmazlığı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkındaki davanın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar vermişti.