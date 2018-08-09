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Tarkan'dan Kemal Sunal paylaşımı: Adına toz kondurmayız

"Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez"

09 Ağustos 2018 16:15

Megastar Tarkan, Kemal Sunal'ın filmeri için "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük" diyen Gazetei Cemile Bayraktar'a tepki gösterdi. Tarkan, “Sen üzülme sevgili Kemal Sunal. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız” dedi.

Instagram sayfasında Kemal Sunal’ın fotoğrafını paylaşan Megastar altına şu notu düştü:

“Sen üzülme sevgili Kemal Sunal. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Senin arkanda seni çok seven bir millet var. Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz çünkü kalplerimizde bıraktığın sevgi dolu izleri unutmadık hiç. Sana edilen her kötü söz seni gönüllerimizde sadece daha da yüceltir, değerine değer katar o yüzden. Sen üzülme, rahat ol canımız Kemal Sunal…”

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