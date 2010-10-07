-TARKAN YİNE TÜRK NARENCİYESİNİ TANITACAK MERSİN (A.A) - 07.10.2010 - Türk narenciyecisinin dünya pazarındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, geçen yıl olduğu gibi dünya genelinde tanınan şarkıcı Tarkan'ın da yer aldığı tanıtım filminin kullanılacağı bildirildi. Geçen sezon sadece Rusya'da yapılan reklam çalışmalarına, bu sezon Ukrayna ve Azerbaycan da ekleniyor. Narenciye Tanıtım Grubu (NTG) Başkan Vekili Ali Kavak, narenciye ürünlerinin yurt içinde tüketimini artırmak ve Türk narenciyesinin yurt dışında bir marka haline gelmesini sağlamaya yönelik yapılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Türk narenciyesinin kalitesini ''bir marka olarak'' öne çıkarabilmek adına, Tarkan'ın yer aldığı tanıtım filmi ve afişlerle Rusya'da geçen yıl reklam kampanyası başlatıldığını hatırlatan Kavak, ''Tarkan Rusya'da çok seviliyor. Geçen yıl ki kampanyadan çok olumlu tepkiler aldık. Bu kampanya ihracat rakamlarımızın artmasında önemli rol oynadı. O nedenle bu yıl da kampanyalarımıza Tarkan'lı tanıtım filmi ile devam etme kararı aldık'' dedi. Tarkan'ın birçok dünya ülkesi gibi, kuzey ülkelerinde de çok sevildiğini anlatan Kavak, kampanyanın etkili olmasında Tarkan'ın önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. Bu yıl ki kampanyalarda ise hem geçen yılın avantajını değerlendirmek hem de tanıtım için ayrılan bütçeyi daha tasarruflu kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Kavak, şöyle devam etti: ''Geçen yıl hazırlanan film ve afişler sadece Rusya'da kullanılmıştı. O nedenle filmlerimiz henüz eskimemişti ve halen kullanılabilir nitelikteydi. Bu yüzden kampanyamızın sınırlarını genişleterek çalışmalarımızı devam ettirmek istedik. Bunun üzerine Tarkan ile tekrar görüşerek, yeni bir anlaşma imzaladık, hazır şekilde bekleyen tanıtım çalışmalarımızı yeniden Tarkan'la sürdüreceğiz.'' Filmlerin Kasım ayının ilk günlerinde Rusya'da gösterime gireceğini bildiren Kavak, ardından çalışmaların Ukrayna ve Azerbaycan'da da devam edeceğini kaydetti. -KAFKASYA MERCEK ALTINDA- Türkiye'nin en önemli narenciye pazarının Rusya olduğunu dile getiren Kavak, ''Bu yüzden Rusya pazarını hiç bir zaman ihmal edemeyiz. Çünkü narenciye ihracatının neredeyse yarısını Rusya'ya yapıyoruz'' dedi. Şu an sadece limon ihracatının gerçekleştirildiğini, önümüzdeki süreçte de hasadı yapılacak diğer narenciye ürünlerinin sevkiyatının başlayacağını anlatan Kavak, geçen yılın Eylül ayında 29 bin ton limon ihracatının gerçekleştirildiği Rusya'ya, bu yılın aynı döneminde ise ihracatın 44 bin tona ulaştığını kaydetti. Narenciye ihracatının ise geçen yılın ilk 9 aylık döneminde Ukrayna'ya 122 bin ton, Azerbaycan'a ise 16 bin ton civarında olduğunu açıklayan Kavak, tanıtım çalışmaları sayesinde söz konusu ülkelerdeki ihracat rakamlarının yüzde 20 civarında artacağının tahmin edildiğini kaydetti. Azerbaycan'da yapılacak tanıtımın özel bir anlam taşıdığını dile getiren Kavak, şöyle konuştu: ''Bizim Kafkasya'daki ihracat kalemlerimiz çok sınırlı sayıda. O nedenle Azerbaycan'dan gelecek veriler, Kafkasya'yı mercek altına almamızı sağlayacak. Öyle ki, reklam kampanyasının geri dönüşü iyi olursa, önümüzdeki yıl, başta Gürcistan olmak üzere Kafkasya'nın tamamında reklam çalışması yapmaya başlayacağız. Yani bir bakıma Azerbaycan, bizim bir çıkış noktamız olacak.''