Tarkan: Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, saçım da protez değil ama arada boyuyorum

Sanatçı Tarkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" haberlerine yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Tarkan, "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberlerde, "Tarkan, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı. Aldığı yatın satın alma işlemlerini tamamlayan sanatçı bunun için 80 milyon TL'yi gözden çıkardı" iddiaları yer almıştı.

"Benim de Kaz Dağları'na hic gitmişliğim yoktu; senelerce 'vay villası var' dediler!"

Cem Yılmaz da Tarkan'ın Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Benim de Kaz Dağları'na hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce 'vay villası var' dediler! Dedim olabilir ve yer aldım oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var,saçım da var bunlar ok"