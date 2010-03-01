Tarkan serbest bırakıldı

T24 -

Hakim kapısından

Kapişonunu taktı

7 zanlı mahkemede

Nezarette kalmadı, pizza yedi, bilgisayarda oyun oynadı

'Ağlama Tarkan, bugün bizim günümüz'

Elleri kelepçelenmedi

'Pişmanım'

4 gün gözaltında tutuldu



'Sabret inci tanem'

İstanbul narkotik polisinin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyette 3 gün süren sorguları dün sabah tamamlandı. Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, gazeteciler Kubilay Keskin ve Bekir Saçar, eski DYP Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu’nun oğlu Gökhan Yüzbaşıoğlu, işadamı Fuat Miras’ın oğulları Ömer Faruk Miras ve Tarık Miras, Ay Yıldız Mayoları’nın hissedarlarından Murat Erdoğan, Necat Aytek ile bu kişilere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen Selman Güngör Şener ve Abdülmelik Geniş, sorgunun ardından Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.Tarkan’a emniyette sorgulandığı 3 gün boyunca gösterilen özel muamele, adliyeye sevk sırasında da devam etti. Megastar, hakimler ve savcıların kullandığı protokol kapısından kelepçesiz olarak içeriye alınırken diğer şüpheliler sanıkların alındığı arka kapıdan kelepçeli halde adliyeye sokuldu. Narkotik polisinin etten duvar ördüğü Tarkan’ın gazetecilere görünmemek için binaya eğilerek girmesi dikkat çekti.Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen Tarkan, görüntülenmemek için kafasına montunun kapşonunu geçirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Tarkan, gülümsemekle yetindi. Adliyeye mahkemelerin bulunduğu ve duruşmalara getirilen sanıkların alındığı giriş kapısından adliyeye gelen diğer 10 şüpheli de savcılık katına götürüldü.Savcılık tarafından ifadeleri alınan Tarkan Tevetoğlu, gazeteci Bekir Saçar ve Selman Göknur Şener, serbest bırakılırken; gazeteci Kubilay Keskin, eski DYP Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu’nun oğlu Gökhan Yüzbaşıoğlu, işadamı Fuat Miras’ın oğulları Ömer Faruk Miras ve Tarık Miras, Ay Yıldız Mayoları’nın hissedarlarından Murat Erdoğan, Necat Aytek ve Abdülmelik Geniş, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.Kuş sütüyle beslerim seni!4 gün boyunca gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyeti’nde de Tarkan için, vatandaşa yapılan gözaltı uygulamalarının çok dışına çıkıldı. Polisin kural bozduğu Tarkan, diğer şüphelilerin aksine gayet rahat bir gözaltı süresi geçirdi. İşte emniyetin Tarkan’a yaptığı özel jestler...Tarkan, panik atak hastalığı olduğu iddiasıyla ilk günden itibaren nezarethane yerine bir emniyet amirinin odasında tutuldu.Cep telefonuyla konuşmakta özgür bırakıldı.Hafta sonunu emniyete geçiren Tarkan’ın canı sıkılmasın diye de emniyet mensupları seferber oldu. Polis sanatçının sevdiği oyunları bilgisayara yükleyip saatlerce oynamasına izin verdi.Ayrıca canı pizza çeken Tarkan’ın sevdiği malzemelerden hazırlanan büyük boy bir pizza sipariş edildi.Polislerin Tarkan’la fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği iddia edildi.Yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan şarkıcı Tevetoğlu'nun da ağladığı görüldü. Tevetoğlu'nun gözyaşlarını gören hayranlarından bazıları, ''Ağlama Tarkan, bugün bizim günümüz'' dediler.Bu arada serbest bırakılmasının ardından, Tarkan Tevetoğlu'nun avukatı Yunus Egemenoğlu, basın mensuplarına yazılı bir açıklama dağıttı.Açıklamada, ''spekülatif haberleri önlemek, yürümekte olan bir yargılamanın yanlış yönlendirilmesini engellemek ve Tarkan'ın sevenleri için kamuoyunu belirli konularda bilgilendirmek'' istendiği belirtilerek, ''Tevetoğlu'nun söz konusu suç örgütü ile ilgisinin, evinde ve üzerinde kokain bulunmadığı, uyuşturucu bağımlısı olduğunun doğru olmadığı, arkadaşlarına uyuşturucu ortamı sağlamadığı ve uyuşturucu ticaretinin içinde olmadığı, olmayacağı'' savunuldu.Açıklamada, Tevetoğlu'nun ayrıca, ''(Torbacılar) diye tabir edilen insanlarla hiç bir bağlantısının olmadığı, torbacıların defterlerinde adının geçmediği, herhangi bir örgütle doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısının olmadığı, 'polise direndiği' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ilgili makamlara yardımcı olduğu ve evinin aranmasında kolaylık sağladığı, şoförüne herhangi bir suç atma bilgisinin doğru olmadığını ve Tarkan'ın hem emniyette, hem de savcılıkta hukuka uygun, insani muamele gördüğü'' bildirildi.Sorgusu için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne hâkim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan içeri alınan ve elleri kelepçelenmeyen Tarkan Tevetoğlu, Adli Tabiplik'e getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.Yüzünü kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalışan Tevetoğlu, soruları yanıtsız bırakırken, sağlık kontrolü sonrası savcılık katına çıkarılıp 45 dakika süren sorgusu gerçekleştirildi.2.5 sayfalık ifade veren Tarkan'a savcının uyuşturucu madde içip içmediği sorduğu, Tarkan'ın bu soruya uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Pişmanım" dediği ifade edildi.Savcının, "Arkadaşlarına uyuşturucu temin ettin mi" sorusuna ise Tarkan'ın "Temin etmedim" yanıtını verdiği öğrenildi.İstanbul Narkotik polisi 4 gün önce Tarkan'ın İstanbul Ömerli'deki çiftliğine baskın yapmış, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.Teknik takibe takıldığı belirtilen şarkıcı, uyuşturucu madde temin etmekle suçlanıyordu. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında bir işadamı ile eski bir milletvekilinin oğlunun da bulunduğu ifade edildi.Bu kişilerin de uyuşturucu kullanmak, temin etmek ve uyuşturucu satmakla suçlandıkları öne sürüldü.Bu arada, bir grup Tarkan hayranı adliye önünde sanatçıya destek verirken Tarkan'a benzerliği ile dikkat çeken bir hayranı, "Biz Tarkan'ı çok seviyoruz. Onu hiçbirşey bizim gözümüzde batıramaz. Biz onu ibadet edercesine çok seviyoruz" dedi.Bir başka Tarkan hayranı da, onun da hata yapabileceğini belirterek, "Mutlaka hatasını telafi edecektir diye düşünüyorum. Tahliyesi olacak diye umuyoruz ve bekliyoruz. Aksi bir durumda ki, düşünmek istemiyoruz ama o zaman da sabret incitanem diyoruz" diye konuştu.Tarkan'ın hayranları ünlü şarkıcıya "Sabret inci tanem" diyerek seslendi.