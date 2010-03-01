Tarkan serbest bırakıldı

T24 - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ’megastar’ Tarkan’a hem gözaltı sürecinde hem de adliyeye getirilişinde uygulanan çifte standart tepki topladı. Bu durum, “Hani kanun karşısında herkes eşitti. Ya diğerlerine de kelepçe takılmamalıydı, ya da Tarkan diğerleriyle aynı muameleyi görmeliydi” yorumlarına yol açtı. FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul narkotik polisinin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda
gözaltına alınan 11 kişinin emniyette 3 gün süren sorguları dün sabah
tamamlandı. Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, gazeteciler Kubilay Keskin ve
Bekir Saçar, eski DYP Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu’nun oğlu
Gökhan Yüzbaşıoğlu, işadamı Fuat Miras’ın oğulları Ömer Faruk Miras ve
Tarık Miras, Ay Yıldız Mayoları’nın hissedarlarından Murat Erdoğan,
Necat Aytek ile bu kişilere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen Selman
Güngör Şener ve Abdülmelik Geniş, sorgunun ardından Beşiktaş’taki
İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
Hakim kapısından
Tarkan’a emniyette sorgulandığı 3 gün boyunca gösterilen özel muamele,
adliyeye sevk sırasında da devam etti. Megastar, hakimler ve savcıların
kullandığı protokol kapısından kelepçesiz olarak içeriye alınırken
diğer şüpheliler sanıkların alındığı arka kapıdan kelepçeli halde
adliyeye sokuldu. Narkotik polisinin etten duvar ördüğü Tarkan’ın
gazetecilere görünmemek için binaya eğilerek girmesi dikkat çekti.
Kapişonunu taktı
Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen Tarkan, görüntülenmemek
için kafasına montunun kapşonunu geçirdi. Gazetecilerin sorularını
yanıtlamayan Tarkan, gülümsemekle yetindi. Adliyeye mahkemelerin
bulunduğu ve duruşmalara getirilen sanıkların alındığı giriş kapısından
adliyeye gelen diğer 10 şüpheli de savcılık katına götürüldü.
7 zanlı mahkemede
Savcılık tarafından ifadeleri alınan Tarkan Tevetoğlu, gazeteci Bekir
Saçar ve Selman Göknur Şener, serbest bırakılırken; gazeteci Kubilay
Keskin, eski DYP Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu’nun oğlu Gökhan
Yüzbaşıoğlu, işadamı Fuat Miras’ın oğulları Ömer Faruk Miras ve Tarık
Miras, Ay Yıldız Mayoları’nın hissedarlarından Murat Erdoğan, Necat
Aytek ve Abdülmelik Geniş, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk
edildi.
Nezarette kalmadı, pizza yedi, bilgisayarda oyun oynadı
Kuş sütüyle beslerim seni!
4 gün boyunca gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyeti’nde de Tarkan
için, vatandaşa yapılan gözaltı uygulamalarının çok dışına çıkıldı.
Polisin kural bozduğu Tarkan, diğer şüphelilerin aksine gayet rahat bir
gözaltı süresi geçirdi. İşte emniyetin Tarkan’a yaptığı özel jestler...
EMNİYET AMİRİNİN ODASINDA KALDI:
Tarkan, panik atak hastalığı olduğu iddiasıyla ilk günden itibaren nezarethane yerine bir emniyet amirinin odasında tutuldu.
CEP SERBEST:
Cep telefonuyla konuşmakta özgür bırakıldı.
OYUN OYNADI:
Hafta sonunu emniyete geçiren Tarkan’ın canı
sıkılmasın diye de emniyet mensupları seferber oldu. Polis sanatçının
sevdiği oyunları bilgisayara yükleyip saatlerce oynamasına izin verdi.
BÜYÜKBOY PİZZA SERVİSİ:
Ayrıca canı pizza çeken Tarkan’ın sevdiği malzemelerden hazırlanan büyük boy bir pizza sipariş edildi.
HATIRA FOTOĞRAFLARI:
Polislerin Tarkan’la fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği iddia edildi.
'Ağlama Tarkan, bugün bizim günümüz'
Yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan şarkıcı Tevetoğlu'nun da ağladığı görüldü. Tevetoğlu'nun gözyaşlarını gören hayranlarından bazıları, ''Ağlama Tarkan, bugün bizim günümüz'' dediler.
Bu arada serbest bırakılmasının ardından, Tarkan Tevetoğlu'nun avukatı Yunus Egemenoğlu, basın mensuplarına yazılı bir açıklama dağıttı.
Açıklamada, ''spekülatif haberleri önlemek, yürümekte olan bir yargılamanın yanlış yönlendirilmesini engellemek ve Tarkan'ın sevenleri için kamuoyunu belirli konularda bilgilendirmek'' istendiği belirtilerek, ''Tevetoğlu'nun söz konusu suç örgütü ile ilgisinin, evinde ve üzerinde kokain bulunmadığı, uyuşturucu bağımlısı olduğunun doğru olmadığı, arkadaşlarına uyuşturucu ortamı sağlamadığı ve uyuşturucu ticaretinin içinde olmadığı, olmayacağı'' savunuldu.
Açıklamada, Tevetoğlu'nun ayrıca, ''(Torbacılar) diye tabir edilen insanlarla hiç bir bağlantısının olmadığı, torbacıların defterlerinde adının geçmediği, herhangi bir örgütle doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısının olmadığı, 'polise direndiği' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ilgili makamlara yardımcı olduğu ve evinin aranmasında kolaylık sağladığı, şoförüne herhangi bir suç atma bilgisinin doğru olmadığını ve Tarkan'ın hem emniyette, hem de savcılıkta hukuka uygun, insani muamele gördüğü'' bildirildi.Elleri kelepçelenmedi
Sorgusu için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne hâkim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan içeri alınan ve elleri kelepçelenmeyen Tarkan Tevetoğlu, Adli Tabiplik'e getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Yüzünü kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalışan Tevetoğlu, soruları yanıtsız bırakırken, sağlık kontrolü sonrası savcılık katına çıkarılıp 45 dakika süren sorgusu gerçekleştirildi.'Pişmanım'
2.5 sayfalık ifade veren Tarkan'a savcının uyuşturucu madde içip içmediği sorduğu, Tarkan'ın bu soruya uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Pişmanım" dediği ifade edildi.
Savcının, "Arkadaşlarına uyuşturucu temin ettin mi" sorusuna ise Tarkan'ın "Temin etmedim" yanıtını verdiği öğrenildi.4 gün gözaltında tutuldu
İstanbul Narkotik polisi 4 gün önce Tarkan'ın İstanbul Ömerli'deki çiftliğine baskın yapmış, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.
Teknik takibe takıldığı belirtilen şarkıcı, uyuşturucu madde temin etmekle suçlanıyordu. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında bir işadamı ile eski bir milletvekilinin oğlunun da bulunduğu ifade edildi.
Bu kişilerin de uyuşturucu kullanmak, temin etmek ve uyuşturucu satmakla suçlandıkları öne sürüldü.
'Sabret inci tanem'
Bu arada, bir grup Tarkan hayranı adliye önünde sanatçıya destek verirken Tarkan'a benzerliği ile dikkat çeken bir hayranı, "Biz Tarkan'ı çok seviyoruz. Onu hiçbirşey bizim gözümüzde batıramaz. Biz onu ibadet edercesine çok seviyoruz" dedi.
Bir başka Tarkan hayranı da, onun da hata yapabileceğini belirterek, "Mutlaka hatasını telafi edecektir diye düşünüyorum. Tahliyesi olacak diye umuyoruz ve bekliyoruz. Aksi bir durumda ki, düşünmek istemiyoruz ama o zaman da sabret incitanem diyoruz" diye konuştu.
Tarkan'ın hayranları ünlü şarkıcıya "Sabret inci tanem" diyerek seslendi.