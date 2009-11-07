Tarkan Rusya'da narenciye satacak

Türk narenciyecisinin dünya pazarındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Tarkan’ın da yer aldığı tanıtım filmi, 12 Kasım’da Rusya’da yayına girecek.



Narenciye ürünlerinin yurt içinde tüketimini artırmak ve Türk narenciyesinin yurt dışında bir marka haline gelmesini sağlamaya yönelik şubat ayında kurulan Narenciye Tanıtım Grubu (NTG), çalışmalarını sürdürüyor. Rusya’da gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmleri ve afişleri Rusya televizyonlarıyla caddelerinde ve toplu taşıma araçlarında yayınlanmaya başlayacak. Rusya’daki pazarının gelişmesi hedeflenen uygulama kapsamında, Türk narenciyesi yönetmen Ezel Akay tarafından çekilen tanıtım filmin dört yaygın televizyonda, hazırlanan afişler ise Moskova ve St. Petersburg’taki 80 ilan tahtası, 66 toplu taşıma aracı ve 12 ulusal dergide Rusya halkıyla buluşacak. NTG Başkan Vekili Ali Kavak, “Tarkan, Rusya’da çok sevilen, popüler bir sanatçı. Onun bu avantajını kullanarak amacımıza önemli bir ivme kazandıracağı umudundayım” dedi.