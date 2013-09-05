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Tarkan konserinde Gezi Parkı'dan kareler yer aldı

Tarkan'ın konserinde, sahnedeki ekranda Gezi Parkı görüntleri gelince dinleyiciler 'Her yer Taksim, her yer direniş!' sloganı attı

05 Eylül 2013 16:12

Doğa tutkusuyla bilinen ve Gezi Parkı eylemlerinin ilk günlerinde protestoculara verdiği destekle gündeme gelen Tarkan, Geleneksel Harbiye Açıkhava Konserleri'nin son gününde sahne alan isim oldu.Gece için özel olarak hazırlanan Doğa Derneği'nin kısa filmi gösterime girdiği anda ise konseri izlemeye gelen binlerce kişi tarafından sloganlar atılmaya başlandı.
 

Ekranda Gezi Parkı göründü

 
Doğa Derneği'nin kısa filmi Gezi Parkı ile ilgiliydi. Sahnedeki dev ekranda Gezi Parkı'nın görünmesiyle beraber dinleyiciler 'Her yer Taksim, her yer direniş!' ve diğer Gezi Parkı sloganlarını atmaya başladı.
Ünlü sanatçı önceden, 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan doğa konserlerini Gezi parkı eylemlerine destek vermek amacıyla ileri bir tarihe ertelemiş, hatta; bu doğrultuda Taksim'e de giden Tarkan; 'Burada doğa severler ile birlikte kol kola omuz omuza olmak son derece önemli. Yaşadığım sürece doğaya ve çevreye olan duyarlılığım devam edecek. Bence bu konuda herkes biraz daha duyarlı olabilir' demişti.

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