T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarkan konseri yarıda kesti!

Ünlü şarkıcı Tarkan, Trabzon’da verdiği konseri, Diyarbakır’daki terör saldırısı dolayısıyla erken bitirdi...

15 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ünlü şarkıcı Tarkan, Trabzon’da verdiği konseri, Diyarbakır’daki terör saldırısı dolayısıyla erken bitirdi. 

Tarkan Trabzon konseri yarıda kesti

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki konser alanını yaklaşık 50 bin kişi doldurdu. Sahneye çıkan Tarkan, iki şarkı seslendirdikten sonra kısa bir ara verdi. Aranın ardından dönen Tarkan, gün boyu konser çalışması yaptığı için Diyarbakır’da yaşanan terör saldırısından yeni haberdar olduğunu ve bunun büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Tarkan, izleyicilere “Dilerseniz bir şarkı daha söyleyip konsere son verebiliriz ya da şarkılarımızı bu acıların sona ermesi için söyleyebiliriz. Ben sizin kararınızı bekliyorum” dedi. Sanatçının sözleri üzerine seyirciler, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı. Tarkan da bir şarkı daha söyleyip konseri bitirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24