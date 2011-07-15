Tarkan konseri yarıda kesti!

T24

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki konser alanını yaklaşık 50 bin kişi doldurdu. Sahneye çıkan Tarkan, iki şarkı seslendirdikten sonra kısa bir ara verdi. Aranın ardından dönen Tarkan, gün boyu konser çalışması yaptığı için Diyarbakır’da yaşanan terör saldırısından yeni haberdar olduğunu ve bunun büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Tarkan, izleyicilere “Dilerseniz bir şarkı daha söyleyip konsere son verebiliriz ya da şarkılarımızı bu acıların sona ermesi için söyleyebiliriz. Ben sizin kararınızı bekliyorum” dedi. Sanatçının sözleri üzerine seyirciler, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı. Tarkan da bir şarkı daha söyleyip konseri bitirdi.