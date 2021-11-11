Tarkan: Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba?

Tarkan, samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'e dair yaptığı paylaşımda, "Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba?" diye sordu.

Tarkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk bu canilere hakettiği cezaları ne zaman verecek? Yetkililer bu cinayetlerin önüne geçecek yasaları ne zaman çıkaracak? Daha kaç kadının kurban edilmesi bekleniyor? Bu topraklarda kadının acısı ne zaman dinecek? Ülkemiz bu utancından ne zaman kurtulacak?" ifadesini kullandı.