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Tarkan 'demokrasi şehitlerine' bağışlayacağını söylediği Açıkhava konserlerinden 1.4 milyon lira kazanacak

Megastar’ın konserlerden günlük kazancının 200 bin lira olduğu öğrenildi

06 Eylül 2016 14:55

Tarkan 'demokrasi şehitlerine' bağışlayacağını söylediği Açıkhava konserlerinden 1.4 milyon lira kazandı

Sözcü'nün haberine göre, Tarkan önceki akşam Açıkhava’da 7 günlük konserler zincirine start verdi. Megastar’ın konserlerden günlük kazancının 200 bin TL olduğu öğrenildi.

Önceki akşam ikinci kez hayranlarıyla buluşan Megastar'ın konserlerden günlük kazancının 200 bin TL olduğu ortaya çıktı. Megastar'a mekân kirası, dekor, ışık ve orkestra giderleri çıktıktan sonra bir konserden 200 bin TL kalıyor.

Fiyatları 75 TL ile 500 TL arasında değişen biletlerin tamamı tükendi. 7 konserlik serinin uzatılması ihtimaline karşı sanatçı Açıkhava Tiyatrosu'ndan 3 günlük daha rezervasyon yaptırdı.

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