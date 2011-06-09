-TARKAN, DAVASINA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 17 sanık hakkında ''uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, satmak ve satılmasına aracılık etmek'' suçlarından açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Recep Aytek ve Abdulmelik Geniş ile tutuksuz sanıklar Kubilay Keskin, Gökhan Yüzbaşıoğlu, Bekir Saçar, Fiona Heriş, Fuat Seyhan, Selman Güngör Şener katıldı. Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan Tevetoğlu'nun avukatı Günsel Dede, müvekkilinin iş sebebiyle yurt dışında olduğunu belirterek, mazeret dilekçesini mahkemeye sundu. Duruşmaya, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından tutuklu sanık Recep Aytek'in ifadesinin alınmasıyla devam ediliyor. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tarkan Tevetoğlu'nun, ''kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' suçunu düzenleyen ve 1 ile 2 yıl arasında hapis cezası öngören TCK'nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yargılanması talep ediliyor. İddianamede, Tevetoğlu hakkında aynı maddenin 2. fıkrasında yer alan ''Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir'' hükmünün de uygulanması isteniyor. Başka bir şüphelinin de Tevetoğlu ile aynı maddeler uyarınca yargılanması istenen iddianamede, diğer 15 şüphelinin ise 5 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezaları öngören ''uyuşturucu madde satmak'', ''uyuşturucu madde alınıp satılmasına aracılık etmek'', ''yurda uyuşturucu madde ithal etmek'', ''uyuşturucu madde kullanmak'' ve ''kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak'' suçlamalarından cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Nisan 2010 tarihinde hazırlanan iddianameyi inceleyen İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ''görevsizlik kararı'' vererek dosyayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Bu mahkeme de ''dava konusu olayların örgütlü suç kapsamına girmediği, eylemlerin iştirak şeklinde gerçekleştirildiği sonucuna vararak ''görevsizlik kararı'' vermiş ve İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi ile aralarında doğan görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyayı Yargıtaya yollamıştı. Uyuşmazlığı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkındaki davanın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar vermişti.