Tarkan'dan 'Özgecan Aslan' paylaşımı: Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın (19) katledilişinin 7. yılında Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tarkan paylaşımında, "Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette" dedi.

Henüz 19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Aslan, bugün Türkiye'nin dört bir yanında, paylaşımlarla ve adına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

#ÖzgecanAslan etiketi sosyal medyada gündem olurken; ünlü sanatçı Tarkan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Aslan'ı andı.

Sözlerine "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi?" diye başlayan Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette. Adaletin, hukukun sizlere kulağını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde."